Москва, , 13:33 — REGNUM Трёхкратная чемпионка Олимпийских игр по фигурному катанию, депутат Государственной Думы РФ Ирина Роднина (партия «Единая Россия») поддержала запрет Спортивного арбитражного суда (CAS) исполнять на Олимпиадах в Токио и Пекине песню «Катюша» в качестве замены государственного гимна для российских спортсменов. Ее слова на эту тему 13 марта приводит «Чемпионат».

"Совершенно правильное решение. Идея сама по себе не лучшая. Если уж выбирать, то мелодия должна быть другой. А в принципе я считаю, что лучше вообще без гимна. Чем больше мы завоюем золотых медалей, тем тоскливее будет проходить Олимпиада», — сказала она.

Также Роднина указала, что, по ее мнению, олимпийскому комитету РФ иногда надо принимать свои решения, а не идти на поводу у кого-то, однако добавила, что процедура награждения является одной из самых торжественных и важных. При этом депутат Госдумы отметила, что задача сборной России на Олимпиаде — завоевать как можно большее количество золотых наград.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что спортивный арбитражный суд (CAS) запретил сборной России использовать «Катюшу» вместо гимна на Олимпийских играх в Токио и Пекине.