Деревня Никола-Ленивец, Калужская область, , 14:07 — REGNUM Перфоманс «Вселенская Вакцинация» проходит в знаменитом калужском арт-парке «Никола-Ленивец» 13 марта. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на основателя арт-парка «Никола-Ленивец» и «Архстояния"художника Николая Полисского.

Арт-объект для перфоманса «Вселенская Вакцинация» Maslenitsa.nikola-lenivets.ru

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В рамках мероприятия ритуально сожгут 24-метровый арт-объект из лозы, внешне похожий на гигантские ампулы против ковида или замок «корона-людоеда». Внутри объекта сено, ветки кустарников с сельхозполей и бесхозные паллеты. Сожжением не Масленицы, а гигантского арт-объекта организаторы намереваются «вакцинировать» мир от болезней. Во время церемонии обязательную по сегодняшним временам социальную дистанцию будут контролировать скоморохи, которые примутся разгонять вениками скапливающихся зевак.

Публично сжигать арт-объекты в Никола-Ленивце начали с 2001 года. В разное время здесь жгли «Медиабашню», «Бойконур», «Градирню», «Жар-птицу», «Пирамиду» и «Бастилию».

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