Лос-Анджелес, США, , 13:28 — REGNUM Потоковый сервис Netflix тестирует новый подход, который должен заставить пользователей заводить собственные аккаунты, а не использовать учётные записи совместно. Об этом 13 марта сообщил портал Deadline.

Некоторые пользователи сети, использующие чужой аккаунт Netflix, сообщили, что когда они попытались получить доступ к сервису, то увидели на экране всплывающее окно с вопросом о том, принадлежит ли им эта учётная запись. В тексте сообщения также содержится предупреждение о том, что если пользователь не живёт вместе с владельцем аккаунта, то ему нужно зарегистрировать свой.

В октябре 2019 года главный операционный директор и директор по продуктам Грег Петерс заявил, что компания пытается решить проблему совместного использования аккаунтов. Тогда он отметил, что руководство Netflix хочет, чтобы это решение было «удобным для потребителя».

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