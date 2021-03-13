Москва, , 13:19 — REGNUM Госкорпорация «Роскосмос» изменила дизайн ракет-носителей «Союз-2» впервые за несколько десятилетий. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

В новом оформлении привычная серо-оранжевая цветовая гамма изменена на сочетание белых и синих цветов. Отмечается, что новый дизайн создан на основе окраски прототипа ракеты-носителя «Восток», установленного на ВДНХ в Моске.

«Обычные серые окантовки… заменят на корпоративный ярко-синий цвет, присущий её основной символике, а также используемый в фирменном стиле госкорпорации», — отметили в Роскосмосе.

Первый запуск ракеты в новом дизайне запланирован на 20 марта. Ракета-носитель «Союз-2.1а» выведет на околоземную орбиту южнокорейский спутник CAS500−1 и сопутствующую полезную нагрузку для заказчиков из 18 стран.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 февраля с «Байконура» был произведён запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с гидрометеорологическим спутником «Арктика-М».

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