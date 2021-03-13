Лондон, , 13:23 — REGNUM Бывший владелец лондонского футбольного клуба «Челси» Кен Бейтс заявил, что английская Премьер-лига (АПЛ) должна ввести правило о запрете владеть иностранцам входящими в нее футбольными клубами. Его слова на эту тему приводит The Telegraph.

«Манчестер Юнайтед» принадлежит американцам. «Ливерпуль» принадлежит другим американцам. Первое, что они сказали: давайте сократим Премьер-лигу на два клуба, пусть две команды уходят. Убирайтесь. Их никто об этом не просил», — сказал Бейтс.

«Футбольная ассоциация Англии очень слаба. Я понял это, когда был в совете и правлении организации. Им следовало бы ввести правило, запрещающее иностранцам владеть футбольными клубами», — также добавил он.

Кроме того, Бейтс уточнил, что из-за этого много денег уходит за границу и в Англии иностранные владельцы клубов не платят налоги, и отметил, что, по его мнению, правительству Британии необходимо ввести налог от 25 до 30% на любые платежи за границу за трансферы футболистов.

«Они должны взимать плату за сумму трансфера в счёт налога. Это снизит плату за трансферы, уменьшит количество иностранных игроков и позволит английским игрокам выступать в английской лиге», — указал бывший владелец «Челси».

Отметим, в 2003 году Кен Бейтс продал футбольный клуб «Челси» российскому бизнесмену Роману Абрамовичу.