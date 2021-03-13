Ашхабад, , 13:24 — REGNUM Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов подписал постановление об утверждении должностных обязанностей заместителя председателя Кабинета министров, положения о курируемом отделе и должностных обязанностях сотрудников, сообщает государственное информационное агентство Туркмении «Туркменистан сегодня».

Постановление было подписано в связи с введением 11 февраля 2021 года еще одной должности заместителя председателя Кабинета министров.

Напомним, 11 февраля на должность заместителя председателя Кабинета министров, члена государственного совета безопасности и председателя Высшей контрольной палаты был назначен сын президента Туркмении Сердар Бердымухамедов, занимавший до этого должность министра промышленности и строительного производства.

В обязанности Сердара Бердымухамедова на новой должности входят работа «по внедрению цифровых систем и инновационных технологий» во все отрасли производства, в управление, а также — в общественную жизнь.

«В обязанности нового вице-премьера входит работа по внедрению цифровой системы и технологий в органы государственного управления и общественных организациях, в сферы образования и здравоохранения, финансово-экономический комплекс, а также осуществление контроля над этой деятельностью», — сообщает государственное информационное агентство Туркмении.

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