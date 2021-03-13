Ашхабад, 13 марта, 2021, 13:24 — ИА Регнум. Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов подписал постановление об утверждении должностных обязанностей заместителя председателя кабинета министров, положения о курируемом отделе и должностных обязанностях сотрудников, сообщает государственное информационное агентство Туркмении «Туркменистансегодня».

Kremlin.ru Гурбангулы Бердымухамедов

Постановление было подписано в связи свведением 11 февраля 2021 годаеще однойдолжности заместителяпредседателя кабинетаминистров.

Напомним, 11 февраляна должность заместителя председателя кабинета министров, члена государственного совета безопасности и председателяВысшей контрольной палаты был назначен сын президента Туркмении Сердар Бердымухамедов, занимавший до этого должностьминистра промышленности и строительного производства.

В обязанности Сердара Бердымухамедова нановой должности входятработа «по внедрению цифровых систем и инновационных технологий» во все отрасли производства, в управление, а также — в общественную жизнь.

«В обязанности нового вице-премьера входит работа по внедрению цифровой системы и технологий в органы государственного управления и общественных организациях, в сферы образования и здравоохранения, финансово-экономический комплекс, а также осуществление контроля над этой деятельностью», — сообщает государственное информационное агентство Туркмении.

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