Нью-Йорк, США, , 13:15 — REGNUM Российский нападающий хоккейного клуба «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов признан первой звездой североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 13 марта сообщает пресс-служба НХЛ.

В матче регулярного чемпионата с командой «Аризона Койотс» 23-летний хоккеист оформил свой первый в заокеанской карьере хет-трик, чем помог своей команде победить (4:0).

Вторым звездами дня стал дуэт форвардов клуба «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль (Германия), который в матче с командой «Оттава Сенаторз» (6:2 в пользу «Олйлерз) набрал на двоих пять очков.

Третьей звездой дня признан немецкий голкипер команды «Колорадо Эвеланш» Филипп Грубауэр, четвертый в нынешнем сезоне сыгравший в матче с клубом «Лос-Анджелес Кингз» «на ноль» (2:0 в пользу «Эвеланш»), отразив 18 из 19 бросков по своим воротам.