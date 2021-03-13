Элиста, , 12:40 — REGNUM В Республике Калмыкия за истекшие сутки скончался один пациент с COVID-19, сообщает региональный оперштаб 13 марта.

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За весь период пандемии в республике скончались 305 пациентов, заразившиеся коронавирусом.

ИА REGNUM напоминает, что в настоящее время на территории дома-интерната для престарелых и инвалидов в Малодербетовском районе ведётся борьба с очагом коронавируса. На базе социального учреждения развёрнут временный ковидный госпиталь. В случае ухудшения ситуации будут подключены мощности Малодербетовской центральной райбольницы. Заразившиеся коронавирусом постояльцы и сотрудники дома-интерната успели получить первую дозу вакцины, и болезнь протекает в лёгкой форме.

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