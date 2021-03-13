Москва, , 12:38 — REGNUM Очистка оперативной и постоянной памяти смартфона может повысить быстродействие устройства. Об этом сообщил доцент кафедры информатики РЭУ им. Плеханова Александр Тимофеев агентству «Прайм».

Эксперт рассказал, что при использовании смартфона оперативная и постоянная память устройства может забиваться необязательными данными (например, загружаемыми из мессенджеров медиафайлами). Для очистки памяти можно воспользоваться специальными приложениями, однако нужно удостовериться, что они созданы надёжными разработчиками.

«Но стоит отметить, что при использовании скачанных приложений по очистке памяти телефона есть риск случайно подхватить рекламный вирус», — подчеркнул Тимофеев.

Он добавил, что очистить память телефона можно вручную или с помощью встроенной в операционную систему функции. Также Тимофеев отметил, что стоит избегать одновременной работы множества приложений. Для повышения быстродействия рекомендуется выгружать из оперативной памяти неиспользуемые приложения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте специалист по кибербезопасности Зак Доффман заявил, что владельцы Android-смартфнов, использующие приложение SuperVPN, подвергают риску свои персональные данные.

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