Мурманск, , 12:33 — REGNUM В Мурманской области за сутки скончались семь ковид-пациентов, общее число жертв коронавирусной инфекции выросло в регионе до 1012. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация продолжается — все новости»

По данным штаба, за сутки в регионе выявили 72 носителя коронавируса, 34 из них — в областном центре. Новые заболевшие зарегистрированы также в Североморске, Апатитах, Оленегорске и других муниципалитетах. Всего на лечении с COVID-19 находятся 239 человек.

С начала пандемии в Мурманской области коронавирус SARS-CoV-2 был выявлен у 47 726 человек.