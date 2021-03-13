Элиста, , 12:33 — REGNUM Ещё 32 жителя Калмыкии получили положительный результат теста на коронавирус, сообщает региональный оперштаб 13 марта. Это на четыре случая заражения меньше, чем днём ранее.

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В ковидных стационарах занято 490 коек. 13 пациентов с COVID-19 находятся в тяжёлом состоянии, семеро подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. На самоизоляции остаются 3 203 жителя республики.

С начала пандемии в Калмыкии установлено 19 503 случая заражения коронавирусом. Вылечились 18 569 человек.

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