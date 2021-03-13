Мадрид, , 13:07 — REGNUM Главный тренер мадридского футбольного клуба «Реал» Зинедин Зидан рассказал о ситуации с продлением контракта защитника команды Серхио Рамоса. Его слова 13 марта портал Goal.com.

«Хочу быть честным, поэтому должен сказать, что не знаю, что будет с Серхио. Мы хотим, чтобы он остался в «Реале», — сказал он.

Также главный тренер «Реала» указал, что 34-летний футболист всегда будет важным игроком мадридского клуба и ему, как тренеру, хотелось бы видеть защитника в команде.

«Серхио может играть и до 40 лет. Он особенный футболист», — добавил он.

Отметим, текущий контракт Серхио Рамос закончится летом нынешнего года, он играет в составе «Реала» с 2005 года.