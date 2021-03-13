Салехард, , 12:28 — REGNUM На Ямале за сутки выявлено 29 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 9 случаев зарегистрированы среди вахтовых рабочих из других регионов, сообщает 13 марта региональный оперативный штаб.

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Днём ранее в регионе зафиксировали суточный прирост заражений в 27 случаев.

Всего с начала пандемии на Ямале выявлено на 13 марта 37 543 случая заражения коронавирусом. Выздоровели 35 859 человек, 403 пациента с COVID-19 скончались.