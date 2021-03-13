Воронеж, , 12:26 — REGNUM Не поддаваться на провокации призвал пользователей социальных сетей департамент социальной защиты Воронежской области. Заявление опубликовано в официальном телеграм-канале правительства региона 13 марта.

«Просим вас не поддаваться на провокацию в связи с размещенными в социальных сетях документами, якобы свидетельствующими о подмене фамилий в списках детей сирот на получение жилья. Эти документы не имеют ничего общего с действительностью, они подложные и дезинформирующие, а также провоцирующие дестабилизацию обстановки на территории региона», — говорится в заявлении.

В департаменте подчеркнули, что ситуация по предоставлению жилья детям-сиротам находится на постоянном контроле правительства, прокуратуры и следственного комитета Воронежской области, а все утвержденные списки каждый квартал направляются в прокуратуру.

Как отмечает ИА REGNUM, поводом к этому заявлению стали появившиеся ранее и разошедшиеся в соцсетях заявления 23-летнего молодого человека, назвавшегося сиротой, о якобы замене его фамилии в списках на предоставление жилья государством, фамилией, совпадающей с фамилией чиновницы из департамента соцзащиты. К посту были прикреплены фото якобы документов, которые, по словам автора поста, ему передали «доброжелатели». Тогда же в департаменте соцзащиты Воронежской области заявили о том, что документы являются фейком.

Департаментом направлены заявления в правоохранительные органы о проведении проверок в отношении автора постов.

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