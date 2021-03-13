Минск, , 13:04 — REGNUM В Белоруссии за сутки подтвердили 1182 случая заражения SARS-CoV-2, сообщили 13 марта в пресс-службе министерства здравоохранения.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: проблемы с вакцинами и рост заболеваемости – трансляция»

С начала пандемии в республике выявили 301 328 носителей коронавирусной инфекции, 292 186 из них выздоровели (1321 за сутки), 2087 — умерли (девять человек за сутки).

«Всего в стране проведено 5 млн. 082 тыс. 735 тестов», — отметили в минздраве, добавив, что 19 484 теста провели в минувшие сутки.