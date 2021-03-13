Вашингтон, , 12:33 — REGNUM Центровой баскетбольного клуба «Филадельфия Сикерс» Джоэл Эмбиид получил травму левого колена в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с командой «Вашингтон Уизардс». Об этом 13 марта сообщает CBS Sports.

Уточняется, что игрок должен пройти МРТ-обследование, которое должно определить степень серьезности повреждения.

При этом во время игры Эмбиид неудачно приземлился на левую ногу, однако отказался от носилок и смог самостоятельно покинуть площадку.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что клуб «Филадельфия Сикерс» обыграл команду «Вашингтон Уизардс» в матче регулярного сезона НБА со счетом 101:127.