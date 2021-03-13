Воронеж, , 12:14 — REGNUM В Воронежской области подтвердили 241 новый случай заражения коронавирусом за минувшие сутки, сообщили в региональном оперативном штабе 13 марта. Сутками ранее сообщалось о 243 новых пациентах.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация продолжается — все новости»

Всего в Воронежской области за период пандемии положительные результаты тестов на коронавирус получили 71 356 человек. Выписаны с выздоровлением 269 человек за сутки, а в целом выздоровели после коронавируса 65 644.

Несмотря на снижение прироста новых заболевших, в регионе ежесуточно увеличивается число жертв COVID-19. Всего инфекция и осложнения на её фоне стали причиной смерти 2 508 человек, за сутки зарегистрировано 20 летальных исходов среди ковид-пациентов.