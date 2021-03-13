Сыктывкар, , 12:10 — REGNUM В Коми число переболевших COVID-19 выросло до 39 290, 70 из них были признаны здоровыми за последние сутки.

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Как сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве, за последние сутки в регионе было выявлено 65 носителей коронавиурса, наибольший прирост заболевших зарегистрирован в Сыктывкаре (23 случая), Ухте (17) и Воркуте (12). Всего под медицинским наблюдением находятся 2724 человека.

За сутки в Коми скончались 2 ковид-пациента, общее число жертв коронавирусной инфекции выросло в регионе до 762.