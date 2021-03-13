Новый Орлеан, США, , 12:32 — REGNUM Баскетбольный клуб «Нью-Орлеан Пеликанз» нанес поражение с разгромным счетом команде «Кливленд Кавальерс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 13 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра состоялась на паркете площадки «Смути Кинг-центр» в Новом Орлеане и закончилась со счетом 116:82 в пользу хозяев.

Наиболее результативным игроком встречи стал легкий форвард «Пеликанз» Брэндон Ингрэм, который набрал за игру 28 очков.

У «Кливленда» самым результативным оказался защитник Коллин Секстон, в активе которого 19 очков за игру.

Отметим, этой победой «Нью-Орлеан» прервал свою проигрышную серию из двух игр подряд и 15 марта встретится с командой «Лос-Анджелес Клипперс». «Кливленд» потерпел второе подряд поражение и в этот же день сыграет с клубом «Атланта Хоукс».