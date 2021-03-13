Москва, 13 марта, 2021, 12:07 — ИА Регнум. Операции по герметизации двух трещин в промежуточной камере модуля «Звезда» не смогли устранить утечку воздуха на Международной космической станции. Об этом свидетельствуют переговоры экипажа МКС с Землёй, транслируемые американским аэрокосмическим агентством NASA.

МКС

В ходе переговоров с Центром управления полётами 13 марта космонавт Сергей Рыжиков сообщил о падении давления в промежуточной камере модуля «Звезда» до 678 миллиметров ртутного столба. 12 марта этот показатель составлял 730 миллиметров.

Утечка воздуха на МКС была обнаружена в сентябре 2019 года. После этого космонавты обнаружили две трещины в корпусе модуля «Звезда» российского сегмента станции. 5 марта 2021 года космонавты загерметизировали первую трещину, 10 марта — вторую.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2020 года в Роскосмосе заявили, что ситуация с утечкой воздуха на МКС находится под контролем и не представляет опасности для экипажа станции.