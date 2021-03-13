Элиста, , 12:02 — REGNUM Эрдни Баринов утверждён в должности министра образования и науки Республики Калмыкия. Ранее он исполнял обязанности главы ведомства.

«Назначить Баринова Эрдни Васильевича министром образования и науки Республики Калмыкия, освободив его от ранее замещаемой должности», — сказано в указе за подписью главы республики Бату Хасикова.

ИА REGNUM сообщало, что в ноябре 2020 года Баринову было доверено исполнять обязанности министра образования и науки Республики Калмыкия. Ведомство покинул Николай Манцаев. Он был назначен советников главы республики.

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