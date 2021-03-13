Краснодар, , 11:59 — REGNUM В Краснодарском крае подтверждено 127 новых случаев заражения коронавирусом, данные статистики 13 марта опубликовал региональный оперативный штаб. Накануне, 12 марта, было зарегистрировано 130 новых случаев заражения.

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«В Краснодаре за минувшие сутки получили 34 положительных теста на коронавирус, в Анапе — 13, в Геленджике — девять, в Новороссийске — семь. Шесть человек заболели в Сочи, по пять — в Туапсинском, Северском и Тихорецком районах. По четыре новых пациента в Динском, Ейском, Темрюкском и Белоглинском районах. На территории Армавира и Кавказского района зафиксировали по три случая», — уточнили в оперативном штабе.

За период пандемии на территории Краснодарского края было подтверждено 40 223 случая заражения коронавирусом. На данный момент показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составляет 708,7. Выздоровели из общего числа заболевших 35 055 пациентов. Скончались 2 108 человек.

В стационарах продолжают лечение 1032 пациента с COVID-19. В тяжёлом состоянии находятся 79 человек — 65 на ИВЛ, четверо — на ЭКМО. Дома лечатся 2028 пациентов.