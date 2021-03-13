Ростов-на-Дону, , 11:58 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки скончались 25 пациентов с COVID-19, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 13 марта.

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От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались девять женщин в возрасте от 51 до 81 года и 16 мужчин в возрасте от 55 до 83 лет. Все пациенты страдали рядом хронических заболеваний.

С начала пандемии жертвами COVID-19 стали 3 307 жителей Ростовской области.

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