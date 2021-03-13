Калуга, 13 марта, 2021, 12:02 — ИА Регнум. Губернатор Владислав Шапша в Twitter пригласил известного американского изобретателя и миллиардера Илона Маска в Калугу на церемонию открытия второй очереди музея истории космонавтики имени Циолковского. Об этом 13 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Скриншот страницы Владислава Шапши в Твиттере

«Мы приглашаем вас посетить Калугу, родной город Циолковского, чтобы присоединиться к запуску нового этапа 1-го в мире Музея космонавтики. Давайте вместе отпразднуем это событие», — написал на своей странице в социальной сети Владислав Шапша.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Владислав Шапша уже приглашал основателя SpaceX Илона Маска посетить Государственный музей истории космонавтики имени Циолковского в Калуге. Музей был открыт в 1967 году. Первый камень в основание музея заложил космонавт Юрий Гагарин после своего исторического полёта вокруг Земли. Вторую очередь здания музея истории космонавтики в Калуге намерены открыть 12 апреля 2021 года в день 60-летия космического полёта Юрия Гагарина.