Ростов-на-Дону, , 11:56 — REGNUM Положительный результат теста на коронавирус получили ещё 246 жителей Ростовской области, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 13 марта. Это на три случая заражения больше, чем днём ранее.

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Новые носители коронавируса выявлены в 32 городах и районах Ростовской области. Наибольший прирост зафиксирован в Ростове-на-Дону (98) и Таганроге (11). Чуть более 20% заразившихся — люди старше 66 лет, 6,5% — дети.

Общее число случаев заражения коронавирусом в Ростовской области достигло 76 486 человек. Выписаны с выздоровлением 67 516 пациентов.

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