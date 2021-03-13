Москва, , 11:55 — REGNUM В Российской Федерации за прошедшие 24 часа выявлено 9908 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сегодня, 13 марта, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

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Сообщается, что 9908 новых случаев заражения выявлены за сутки во всех 85 субъектах Федерации. Из них 12,9% не имеют клинических проявлений болезни.

Уточняется, что за сутки от коронавирусной инфекции скончались 475 человек. Полностью выздороветь от COVID-19 смогли 12 868 человек за 24 часа.

Лидером по числу суточного прироста выявленных случаев заражения остается Москва — 1600 случаев за прошедшие 24 часа. Затем идет Санкт-Петербург — 943 случая. Далее следуют: Московская область (609), Нижегородская область (367), Самарская область (246).