Тихвин, Ленинградская область, , 11:54 — REGNUM В городе Тихвин Ленинградской области сотрудники полиции открыли огонь на поражение и ранили мужчину, который в состоянии наркотического опьянения шёл на них с ножом в руках. Злоумышленник оказался рецидивистом, ему оказана медицинская помощь.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, в пятницу, 12 марта, в полиции Тихвина стало известно о неадекватном мужчине, находящемся у дома 14 на улице Машиностроителей. Прибывшие на место сотрудники патрульно-постовой службы обнаружили гражданина с внешними признаками наркотического опьянения. Увидев полицейских, злоумышленник достал нож, высказал словесную угрозу и двинулся в сторону силовиков.

«На неоднократные требования правоохранителей о прекращении противоправных действий гражданин не реагировал. В связи с чем сотрудники полиции произвели из табельного оружия несколько выстрелов вверх и один в ногу агрессивному гражданину», — рассказали в пресс-службе Главка.

Раненого госпитализировали с огнестрельным ранением левой голени и отравлением неизвестным веществом. С места происшествия изъяты нож и отвертка. Как установлено, мужчина ранее был неоднократно судим.

Проводится проверка, после которой будет принято процессуальное решение.