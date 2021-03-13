Киев, , 12:28 — REGNUM Данные ведущего белорусского телеканала СТВ Григория Азаренка разместили в украинской базе «Миротворец», сообщает информационное агентство «Украинские национальные новости» (УНН).

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Как уточняет УНН, данные журналиста разместили на сайте «Миротворец» из-за «отрицания российской агрессии, антиукраинской пропаганды, превышения служебных полномочий, вмешательства в дела суверенного государства Украина, распространения кремлевской пропаганды».

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Напомним, ранее в эфире телеканала СТВ вышла программа «Азарёнок. Тайные пружины политики 2.0», посвященная событиям на Украине. В ходе программы ее ведущий Григорий Азаренок назвал президента Украины Владимира Зеленского «гауляйтером», «кривляющимся клоуном» и «шутом».

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Отметим, украинская сторона, семь лет назад развязавшая в Донбассе гражданскую войну, неоднократно заявляла, что вооруженные силы Украины в Донбассе якобы воюют с российской армией. Никаких доказательств этому до сих пор предоставлено не было. При этом на Украине принято называть Россию «страной-агрессором».

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