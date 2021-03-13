Белгород, , 11:48 — REGNUM В Белгородской области 13 марта подтверждены 97 случаев заражения коронавирусом, что на три больше, чем за предыдущие сутки, сообщили ИА REGNUM в федеральном оперативном штабе. Зарегистрирован один смертельный случай.

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С начала пандемии в Белгородской области выявлены 32 678 носителей коронавируса. Завершили лечение выздоровлением 30 252 человека, из них 121 — выписан за последние сутки.

Осложнения при COVID-19 стали причиной смерти 517 пациентов.