Рязань, , 11:47 — REGNUM Ещё 58 носителей коронавируса выявлены в Рязанской области 13 марта — на одного меньше, чем за предыдущие сутки, сообщили ИА REGNUM в региональной оперативной рабочей группе. Зарегистрированы три летальных исхода.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация продолжается — все новости»

Темп прироста инфекции за сутки составил 0,2%. Всего в Рязанской области подтверждены 25 283 случая заражения коронавирусом, выздоровели 23 408 человек, из них 60 выписаны за истекшие сутки.

По данным федерального оперативного штаба от осложнений при COVID-19 скончались ещё три человека. Всего в регионе зарегистрированы 326 летальных исходов.