Волгоград, , 11:47 — REGNUM В Волгоградской области 13 марта подтверждены 137 случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Это на два больше, чем за предыдущие сутки. В стационарах находятся 2277 человек, семь пациентов скончались.

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Всего в Волгоградской области выявлен 51 371 носитель инфекции. Выздоровели 49 144 человек, в том числе за минувшие сутки завершил лечение 131 пациент. От осложнений, вызванных COVID-19, в регионе скончались 858 человек.

Госпитализированы в стационары 2 256 взрослых и 21 ребёнок, в том числе с подтверждённым коронавирусом — 1 369 пациентов