Санкт-Петербург, , 11:34 — REGNUM В Ленинградской области за минувшие сутки незначительно увеличилось количество вновь выявленных носителей коронавирусной инфекции, а также выросла суточная смертность от COVID-19.

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Как сообщили 13 марта в федеральном оперативном штабе, за последние сутки в Ленобласти подтверждено 127 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Это на пять случаев больше, чем сутками ранее, и на 15 случаев больше, чем два дня назад.

Всего за время пандемии в регионе подтверждено 37 769 случаев инфекции, из числа заболевших выздоровели 35 173 человека.

За минувшие сутки в Ленинградской области жертвами ковида стали 13 заболевших, что на пять человек больше, чем в предыдущие сутки. Общее количество умерших в Ленобласти за время пандемии — 760 человек. Летальность болезни составляет 2%, что на один процент меньше, чем в соседнем Санкт-Петербурге.

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