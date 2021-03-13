Брянск, , 11:45 — REGNUM 82 новых носителя коронавируса выявлены в Брянской области 13 марта, что на два больше, чем за предыдущие сутки. Общее количество подтверждённых случаев заражения превысило 34 тысячи. Лаборатории проверили 1976 тестов, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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С начала пандемии в Брянской области подтверждены 34 046 случаев заражения COVID-19. Справились с болезнью 33 260 человек, в том числе 103 пациента выписаны за истекшие сутки.

Всего в регионе выполнены 474 616 исследований на коронавирус.