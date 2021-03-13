Волгоград, , 11:44 — REGNUM Вопрос о возбуждении уголовного дела о хищении порядка 55 млн рублей поставила прокуратура Волгоградской области, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства. Деньги предназначались на расчистку 10 водных объектов по нацпроекту «Экология».

В 2020 году государственное казённое учреждение Волгоградской области «Дирекция водохозяйственного строительства» и коммерческая организация заключили четыре госконтракта. Предстояло выполнить работы по экологической реабилитации шести ериков и четырёх озёр на территории Волго-Ахтубинской поймы в Среднеахтубинском муниципальном районе. Госучреждение заключило с этим же подрядчиком ещё один договор на расчистку пруда в Светлоярском районе. В первом случаев финансирование работ шло из бюджета Волгоградской области с привлечением федеральной субсидии на основании соглашения с Федеральным агентством по водным ресурсам, во втором — оплачивалось региональной казной.

В марта по декабрь подрядчик отчитался о выполненных работах, заказчик принял их без замечаний и перевёл исполнителю более 173 рублей. Однако проверкой установлено, что работы на сумму 55 млн рублей фактически не выполнялись.

Прокуратура направила результаты проверки в органы предварительного расследования. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о злоупотребление должностными полномочиями и мошенничестве.