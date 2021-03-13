Москва, , 11:33 — REGNUM Лидером по количеству зарегистрированных в России легковых автомобилей является отечественная марка LADA. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

По данным экспертов, к началу 2021 года количество зарегистрированных в России легковых автомобилей достигло 45 млн. Более 30% из всех зарегистрированных автомобилей (около 13,77 млн единиц) приходится на отечественную марку LADA.

Второй по распространённости является японский бренд Toyota с долей около 9% (4,17 млн). Пятёрку самых распространённых в России автомобилей замыкают южнокорейские бренды Hyundai (2,39 млн) и KIA (2,33 млн), а также японский бренд Nissan (2,18 млн).

В первую десятку самых распространённых брендов входят Renault (2,07 млн автомобилей), Volkswagen (1,77 млн), Chevrolet (1,70 млн), Ford (1,38 млн) и Mitsubishi (1,23 млн). Отмечается, что на бренды из первой десятки приходится почти три четверти об общего автопарка легковых автомобилей в России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по состоянию на январь 2021 года LADA являлась лидером по количеству дилерских центров в России.

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