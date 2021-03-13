Вашингтон, , 11:55 — REGNUM Хоккейный клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» хочет, чтобы его российский нападающий и капитан Александр Овечкин выступал за свою нынешнюю команду до конца своей спортивной карьеры. Об этом 13 марта сообщил генеральный менеджер клуба Брайан Маклеллан, его слова приводит русскоязычная версия сайта НХЛ.

«Новой информации у меня нет. Всё так же, как было на протяжении всего года. Мы хотим, чтобы он завершил карьеру тут, и мне кажется, что он тоже этого хочет», — сказал он.

Также Маклеллан добавил, что в какой-то момент клуб и 35-летний хоккеист договорится, им только необходимо «найти золотую середину».

Отметим, Александр Овечкин играет в составе «Вашингтона» с 2005 года и в 2010-м стал капитаном команды. Он три раза становился самым ценным игроком регулярного чемпионата, девять раз — лучшим снайпером лиги, а в 2018 году вместе с командой стал обладателем Кубка Стэнли.