Волгоград, , 11:43 — REGNUM Ограничительные меры, направленные на предупреждение распространения COVID-19, смягчают в Волгоградской области. Пенсионерам снова начнут продавать социальные проездные билеты и отменено обязательное ношение перчаток, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Продажа социальных электронных проездных документов для граждан старше 65 лет возобновится с 20 марта. С 1 апреля в полном объёме начнут работать межмуниципальные транспортные маршруты, так называемые «дачные». До 1 октября пенсионерам продлена возможность подачи заявлений без личного посещения учреждений о праве на меры социальной поддержки и социальную помощь.

Кроме того, теперь жителям Волгоградской области рекомендуется соблюдать перчаточный режим в общественных местах. Для сотрудников, деятельность которых связана с обслуживанием граждан, продолжает действовать обязательное ношение перчаток.