Санкт-Петербург, , 11:20 — REGNUM В Санкт-Петербурге за последние сутки констатировали 46 летальных случаев от заболевания COVID-19, сообщает 13 марта федеральный оперативный штаб. Ровно столько же смертей было зафиксировано и сутками ранее.

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За время пандемии жертвами болезни стали в Петербурге 11 619 человек, в эту цифру не входят те, у кого COVID-19 стал сопутствующей причиной смерти. По суточной и общей смертности от ковида Петербург находится на втором месте в РФ после Москвы. Летальность болезни в Северной столице составляет чуть более 3%.

По суточной выявляемости коронавируса за последние сутки отмечено небольшое снижение: подтверждено 943 случая, что на 14 случаев меньше, чем в предыдущие сутки. Выписаны по выздоровлению за сутки 2326 человек.

Всего за время пандемии выявлено 379 648 случаев заражения, выздоровели 328 427 человек.

Накануне власти Петербурга заявили, что темпы снижения второй волны коронавируса в Петербурге остаются низкими, поэтому высока вероятность нового подъёма заболеваемости.

В Петербурге развернуто 6756 коек для больных с COVID-19 и пневмониями, из них на 12 марта были свободны 1845 коек (27,3%).

Добавим, что за последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 25 425 человек.

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