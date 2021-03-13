Барселона, Испания, , 11:22 — REGNUM Футбольный клуб «Барселона» сделал своей главной трансферной целью норвежского нападающего дортмундской команды «Боруссия» Эрлинга Холанда. Об этом 13 марта сообщает Marca.

Уточняется, что отступные за 20-летнего игрока могут составить около € 100 млн и из-за имеющихся у команды задолженностей каталонский клуб может для приобретения игрока продать бразильского хавбека Филиппе Коутиньо, французского защитника Самуэля Юмтити, датского форварда Мартина Брайтвайта, защитника Жуниора Фирпо, и французских нападающих Антуана Гризманна и Усмана Дембеле.

Также указывается, что новое руководство «Барселоны» готово сделать все для приобретения норвежского футболиста.

Отметим, в нынешнем сезоне Эрлинг Холанд сыграл в составе дортмундской «Боруссии» в 29 матчах, отметившись в них 31 забитым мячом и восемью голевыми пасами.