Вашингтон, , 11:06 — REGNUM Федеральный судья США временно заблокировал решение министерства обороны США о запрете на владение ценными бумагами компании Xiaomi американскими инвесторами. Об этом сообщает агентство Reuters.

В январе 2021 года министерство обороны США внесло Xiaomi и восемь других китайских компаний в «чёрный список», обвинив их в связях с китайскими военными. Это решение запрещает американским гражданам и компаниями владеть ценными бумагами и другими активами Xiaomi.

Представители Xiaomi подали иск в суд округа Колумбия, потребовав исключения компании из этого списка. В Xiaomi заявили, что компания не контролируется китайскими военными, а решение министерства обороны США является незаконным.

Окружной судья США округа Колумбия Рудольф Контрерас рассмотрел иск Xiaomi и приостановил решение министерства обороны США. Он заявил, что американские военные не предоставили убедительных доказательств того, что такое решение является необходимым для обеспечения национальной безопасности.

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