Ханты-Мансийск, , 11:04 — REGNUM В Югре за сутки выявлено 88 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 13 марта сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 91 случай.

С начала пандемии на 13 марта в Югре зарегистрировано 52 738 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 50 965 человек, скончались 771 пациента с COVID-19 (на четыре человека больше, чем днём ранее).