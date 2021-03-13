Рим, , 11:32 — REGNUM Футбольный клуб «Рома» продлил соглашение со своим нидерландским защитником Риком Карсдорпом. Об этом 13 марта сообщает пресс-служба римской команды

Уточняется, что контракт клуба с 26-летним футболистом рассчитан до лета 2025 года.

«Я очень счастлив новому контракту. Благодарю подразделения клуба, которые были вовлечены в этот процесс», — приводит пресс-служба слова самого игрока.

Отметим, в нынешнем сезоне Рик Карсдорп сыграл за свой клуб в 30 матчах и смог отметиться в них одним забитым мячом и пятью результативными передачами.