Киев, , 11:23 — REGNUM 13 276 новых случаев инфицирования коронавирусом выявили на Украине в минувшие сутки, сообщил 13 марта на своей странице в социальной сети Facebook министр здравоохранения Максим Степанов.

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Максимальное количество новых случаев заражения зарегистрировали в столице Украины (1049), в Житомирской (971), Винницкой (933), Киевской (913), Львовской (879) и Харьковской (837) областях. В медицинские учреждения в прошлые сутки госпитализировали 3967 пациентов, больных COVID-19.

С начала пандемии в стране выявили 1 451 744 случая заражения, 28 158 из них оказались смертельными (за сутки скончались 243 человека). 1 219 773 инфицированных выздоровели (4897 за сутки).

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Напомним, в предыдущие сутки на Украине выявили 12 946 случаев заражения коронавирусом.