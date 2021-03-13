Москва, , 10:42 — REGNUM Министерство здравоохранения Российской Федерации дало разрешение на проведение клинических исследований первого в стране клеточного продукта для замены коленного хряща. Об этом заявил журналистам министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Чиновник рассказал, что Минздрав России выдал разрешение на проведение клинического исследования биомедицинского клеточного продукта. Речь идет об искусственных тканях, предназначенных для восстановления хрящевой ткани коленного сустава. Этот продукт был разработан российскими учеными.

«Он способен заменить поврежденную ткань, избавив пациента от необходимости травматичного эндопротезирования», — рассказал министр здравоохранения Мурашко.

Это будет первый биомедицинский клеточный продукт в России, который был подан на государственную регистрацию в соответствии с федеральным законодательством. На основании первого этапа биомедицинской экспертизы, которая была проведена экспертами Научного центра экспертизы средств медицинского применения Минздрава России, министерство выдало разрешение на проведение клинических исследований.

Мурашко выразил уверенность, что в ближайшее время число биомедицинских клеточных продуктов, которые будут доступны российским пациентам, будет только расти.