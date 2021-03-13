Варшава, , 10:41 — REGNUM Правительство Польши продлит до конца марта 2021 года поддержку компаний, наиболее пострадавших от последствий пандемии коронавируса. Об этом 12 марта сообщил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий в эфире телеканала TVP Info.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: проблемы с вакцинами и рост заболеваемости — трансляция»

По его словам, предприниматели получат дополнительно 4,5 млрд злотых (около 1 млрд евро). Из указанных средств около 1 млрд злотых пойдет на освобождение пострадавших бизнесменов от взносов в Фонд социального страхования. Еще полмиллиарда — на надбавки к зарплатам сотрудников, отметил Моравецкий.

Он добавил, что более 1 млрд злотых будут выделены на сохранение рабочих мест. Еще около миллиарда злотых пойдут на безвозвратные пособия для малых предприятий.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 марта министр здравоохранения Польши Адам Недзельский объявил, что с 13 марта в Поморском воеводстве вводится локдаун на две недели, а с 15 марта — в Мазовецком и Любушском воеводствах. Данное решение было принято в результате лавинообразного роста случаев заражения коронавирусом в этих воеводствах в последние дни.