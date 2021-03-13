Москва, , 10:36 — REGNUM Народный артист России Стахан Рахимов умер в возрасте 83 лет. Об этом сообщил заведующий структурным подразделением концертного зала «Москонцерт Холл» Валерий Корн на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

"Сегодня не стало Стахана Рахимова! Объединился замечательный дуэт уже в другом измерении», — сообщил Корн.

Дуэт Стахана Рахимова и Аллы Иошпе вышел на профессиональную эстрадную сцену в 1960-х годах. Концерты Рахимова и Иошпе проходили в СССР, а также в зарубежных странах.

В 1995 году Иошпе и Рахимов были удостоены звания заслуженных артистов РФ, а в 2002 году — народных артистов России. Алла Иошпе скончалась в январе 2021 года.

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