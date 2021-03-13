Минск, , 10:43 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко от себя лично и от имени народа Белоруссии направил папе Римскому Франциску поздравления с очередной годовщиной понтификата, сообщили 13 марта в пресс-службе белорусского президента.

По словам Лукашенко, отношения Белоруссии и Ватикана основывались всегда на богатой истории и глубоком уважении.

«Опыт последних месяцев ярко подтверждает, что достигнутый уровень понимания позволяет нам находить решения любых вопросов в атмосфере доверия. Ваши бескорыстная помощь и готовность к компромиссу свидетельствуют, что Святой престол заботится о белорусских верующих, заинтересован в укреплении общества», — говорится в поздравлении.

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Лукашенко добавил, что единство взглядов в возглавляемой им республике и в Ватикане благоприятствует «совместным инициативам по сохранению региональной стабильности и межконфессионального диалога, формирует основу для поддержки в международных организациях». Глава республики также выразил согласие со словами папы Франциска о «братстве», «которое представляет собой протянутую навстречу руку».

«Сейчас в Беларуси мы отстаиваем именно ценности братства: мир, справедливость и уважение. Каждому, кто разделяет эти идеалы, мы всегда готовы отдать часть своего сердца и кусок ароматного хлеба со знаком Креста», — отметил глава Белоруссии, пожелав папе Франциску хорошего здоровья и долгих лет пасторской службы таким вечным христианским ценностям, как вера, надежда и любовь.

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Напомним, Франциск был избран папой Римским 13 марта 2013 года.

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Отметим, 3 января 2021 года папа Франциск принял отставку католического архиепископа-митрополита Минско-Могилевского Тадеуша Кондрусевича в связи с достижением им предельного возраста. На место Кондрусевича папа Франциск назначил монсеньора Казимира Великоселца, который ранее был епископом-помощником Пинского диоцеза Белоруссии.