Солт-Лейк-Сити, США, , 10:44 — REGNUM Баскетбольный клуб «Юта Джаз» переиграл команду «Хьюстон Рокетс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 13 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра состоялась на паркете площадки «Вивинт Смарт Хоум Арена» в Солт-Лейк-Сити и закончилась в пользу хозяев со счетом 104:99.

Наиболее результативным игроком встреч стал защитник «джазменов» Донован Митчелл, который немного не добрал во встрече до дабл-дабла с 28 очками и восемью результативными передачами.

У «Рокетс» самым результативным стал защитник Кевин Портер, набравший в матче 27 очков.

Отметим, «Юта» этой победой прервала серию из двух поражений подряд и 16 марта сыграет с командой «Голден Стэйт Уорриорз». «Хьюстон» потерпел пятнадцатое подряд поражение и 15 марта встретится с клубом «Бостон Селтикс».