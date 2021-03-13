Лос-Анджелес, США, , 10:43 — REGNUM Баскетбольный клуб «Лос-Анджелес Лейкерс» переиграл команду «Индиана Пэйсерс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 13 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра состоялась на паркете площадки «Стэйплс-центр» в Лос-Анджелесе и закончилась в пользу хозяев со счетом 105:77.

При этом наиболее результативным игроком встреч стал разыгрывающий «Пэйсерс» Малкольм Брогдон, который набрал во встрече 29 очков.

У «Лейкерс» самым результативным стал легкий форвард Кайл Кузма, оформивший в матче дабл-дабл с 24 очками и 13 подборами.

Отметим, «Лейкерс» этой победой прервали серию из двух поражений подряд и 16 марта сыграют с командой «Голден Стэйт Уорриорз». «Индиана» потерпела второе подряд поражение и 14 марта встретится с клубом «Финикс Санз».